La Real Sociedad manca la vetta: 0-0 con l'Alaves

I prossimi avversari del Napoli in Europa League non vanno oltre lo 0-0 sul campo dell'Alaves ridotto in 10 nell'ultima mezz'ora e non sorpassano l'Atletico Madrid in vetta. Mezzo passo falso anche del Villarreal, che non batte l'Elche in casa. Blitz del Betis contro l'Osasuna, 3-3 tra Granada e Huesca. Lunedì sera il posticipo è Eibar-Valencia

La Real Sociedad non passa sul campo dell'Alaves e perde la possibilità di superare l'Atletico Madrid (vittorioso sabato per 2-0 sul Valladolid, che ha però due partite in meno) in vetta alla classifica della Liga. I prossimi avversari del Napoli nell'ultima giornata della fase a gironi di Europa League (giovedì 10 dicembre ore 18.55 Sky Sport Uno) non vanno oltre lo 0-0 nonostante un avversario ridotto in 10 dal 61' per l'espulsione di Battaglia. Sono 25 ora i punti in classifica della squadra di Imanol Alguacil.

In una 12^ giornata aperta dalla vittoria del Real Madrid sul campo del Siviglia e dal ko del Barcellona a Cadice, Perde terreno rispetto alla vetta anche il Villarreal, che in casa non supera l'Elche: la squadra di Unai Emery si ferma sullo 0-0 è terza con 21 punti. Nelle altre due partite della domenica, spiccano i sei gol tra Granada e Huesca: è 3-3 al Nuevo Estadio de Los Carmenes, con gli ospiti che perdono nel finale la possibilità di agganciare il Valladolid e non restare più fanalini di coda in solitaria. 1-1 a fine primo tempo con le reti di Mikel Rico e Suarez, poi doppio vantaggio ospite all'82' con Borja Garcia e Okazaki. Quando il risultato sembra segnato, ecco la rimonta del Granada tra il minuto 88 e il 90' con Molina e Sanchez Barahona. Granada settimo a 15 punti alla pari con il Betis, vittorioso per 2-0 sul campo dell'Osasuna: decisive le reti di Borja Iglesias e Miranda Gonzalez nell'ultimo quarto d'ora. A completare il programma della 12^ giornata sarà il posticipo del lunedì sera (ore 21) tra Eibar e Valencia.