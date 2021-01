Dopo più di tre ore in aereo, bloccati dalla tempesta di ghiaccio che si è abbattuta su Madrid e dintorni, la squadra di Zidane è stata in grado di decollare per Pamplona alle 22:50. Trasporti impazziti in Spagna: il volo dell'Athletic Bilbao, diretto alla capitale per la partita contro l'Atletico, non è riuscito partire

Dopo più di tre ore a bordo all'aeroporto di Barajas, bloccati dalla tempesta di ghiaccio -ribattezzata Filomena - che si è abbattuta su Madrid e dintorni, giocatori e staff del Real sono stati in grado di volare per Pamplona, atterrati intorno alle 23.15 di venerdì sera. L'aereo - che avrebbe dovuto trasportare Zidane e i suoi calciatori per la trasferta sul campo dell'Osasuna già alle 19 - non era infatti riuscito a partire perché le piste dell'aeroporto erano completamente ghiacciate. "Non sappiamo nemmeno a che ora arriveremo o se potremo partire", aveva spiegato un portavoce del club ad As. Non è ancora escluso che la partita in calendario sabato alle 21 allo stadio El Sadar possa essere posticipata a domenica.



Un'immagine dall'aeroporto di Madrid-Barajas

Tempesta di neve, l'Athletic Bilbao non atterra a Madrid La tempesta di neve che sta imperversando su Madrid e dintorni non condiziona solo i voli in partenza ma anche quelli in arrivo. Come spiegato sull'account Twitter di El Partidazo de Cope, trasmissione della radio Cadena Cope, il volo che trasportava da Bilbao alla capitale l'Athletic, impegnato sabato alle 16.15 al Wanda Metropolitano, non è potuto atterrare a Barajas a causa della pista ghiacciata. La partita contro l'Atletico Madrid non è a rischio, "il campo è riscaldato e si giocherà normalmente", aveva assicurato l'allenatore dei baschi Marcelino Garcia Toral prima del decollo. La Liga non ha dato indicazioni sul possibile rinvio della partita.

I giocatori del Rayo in soccorso degli automobilisti I disagi non si limitano ovviamente a chi viaggia in aereo. Grandi difficoltà anche negli spostamenti via terra, come dimostra la spedizione del Rayo Vallecano, club madrileno che gioca in Segunda Division, verso Miranda de Ebro, in Castiglia, sede di gioco del Mirandes. Il bus che trasportava il Rayo è stato costretto a fermarsi in autostrada a causa della neve e i giocatori sono scesi aiutando alcuni automobilisti in difficoltà, "spingendoli" e dandogli una mano a rimettere in moto le loro macchine. Il club ha deciso di rinunciare alla partenza e proverà a rimettersi in viaggio nella prima mattinata di sabato.