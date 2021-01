5/7

Gomez ha anche rilasciato le prime parole da nuovo giocatore del Siviglia: “Non so se sia destino, ma ho parlato con tanti ragazzi che hanno giocato qui e altri che hanno vissuto in questa città e tutti me ne hanno parlato sempre molto bene. Questo club ha una storia bellissima con tanti argentini che sono passati da queste parti. Quasi tutti hanno lasciato il segno e adesso toccherà a me proseguire su questa strada. E poi è un grande orgoglio vestire la stessa maglia che ha vestito Maradona”