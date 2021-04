Papu-gol e il Siviglia vince 4-3: -4 dal Barça

Succede di tutto all’Estadio Balaidos, dove il Papu decide una gara ricca di emozioni. Passano in vantaggio gli ospiti, poi la doppietta di Iago Aspas. Fernando firma il pari, Mendez riporta avanti il Celta. Rakitic segna il 3-3, poi Gomez entra per Suso e segna il gol partita

All’Estadio Balaidos l’ultima parola ce l’ha il Papu Gomez, che firma la pirotecnica vittoria del Siviglia sul campo del Celta Vigo. L’argentino ha segnato il gol del decisivo 4-3 in favore degli andalusi, dopo che la squadra di Lopetegui si è trovata sotto due volte nel punteggio. Sono proprio gli ospiti ad andare in vantaggio, con la rete di Koundé, ma in quattro minuti Iago Aspas ribalta il punteggio con una doppietta. Prima della fine del primo tempo c’è tempo per il pari di Fernando e il sorpasso del Celta Vigo con Mendez. Nella ripresa, si concretizza la rimonta del Siviglia. Rakitic pareggia i conti all’ora di gioco, poi la mossa: fuori Suso, dentro Gomez. Al Papu bastano nove minuti per segnare la rete che blinda il quarto posto, con un sicuro +14 sulla Real Sociedad.