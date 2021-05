Solo 0-0 tra Barça e Atletico, il Real può sognare

Tante occasioni, ma nessun gol. Si conclude in parità l'atteso big match della 35^ giornata della Liga tra Barcellona e Atletico Madrid: lo 0-0 del Camp Nou è un risultato che può far sorridere solo la squadra di Diego Pablo Simeone, ma solo a metà. Il Real Madrid, infatti, in caso di vittoria domenica sera contro il Siviglia, salirebbe a 77 punti, gli stessi dei colchoneros, e sarebbe primo in classifica in virtù degli scontri diretti a favore. La sfida tra la formazione di Koeman (squalificato) e Simeone ha offerto spettacolo, ma nessuno dei protagonisti attesi è andato a segno: da una parte Messi ha sfiorato il gol fino alla fine con una punizione, dall'altra Luis Suarez, tornato da avversario a Barcellona per la prima volta, non è riuscito a battere Ter Stegen che nel corso dei novanta minuti è stato chiamato in causa più volte rispetto a Oblak. A tre giornate dalla fine del campionato i blaugrana restano a due punti dal primo posto. Una distanza minima, ma il Barça è in vantaggio negli scontri diretti sia con l'Atletico che con il Real.