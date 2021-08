Piqué saluta Messi: "Niente sarà più come prima"

Il messaggio sui social del difensore per l'ormai ex compagno di squadra: "Sei diventato il miglior giocatore di tutti i tempi, a Roma è iniziata la tua leggenda. Adesso te ne vai, ma so che un giorno tornerai. Ci sono cose in sospeso da fare"

Nei ventuno anni trascorsi a Barcellona per Leo Messi non ci sono soltanto soddisfazioni professionali, ma anche amicizie coltivate. Come quella con Gerard Piqué, tra i primi compagni di squadra conosciuti in Spagna. Un rapporto diventato fraterno, tanto che il difensore spagnolo ha salutato Messi con un lungo, toccante, messaggio sui social: "Niente sarà più come prima - esordisce Piqué - Non il Camp Nou, non la città di Barcellona, non noi stessi. Dopo più di vent'anni smetterai di indossare la maglia del Barça. La realtà, a volte, è molto dura. Ci siamo conosciuti nel 2000, avevamo 13 anni e una carriera davanti a noi. Che carriera! Se l'avessimo progettata in quel momento, sarebbe stato impossibile renderla migliore. Una follia".