In attesa dell’arrivo di Xavi in panchina i blaugrana vivono una giornata da incubo in casa del Celta Vigo: avanti di tre gol all’intervallo, il Barcellona si fa rimontare nella ripresa, con la rete del 3-3 di Iago Aspas che arriva al 96’. A peggiorare ulteriormente la situazione, tre nuovi infortuni

