Intervenuto in conferenza in occasione della presentazione del primo acquisto del Barcellona nella sessione invernale di calciomercato, Ferran Torres, il presidente Blaugrana, Joan Laporta, ha rilasciato dichiarazioni importanti che sicuramente avranno fatto tornare il petto gonfio a tutti i tifosi del club: "Il Barcellona è tornato. Tutti devono prepararsi perché siamo tornati forti sul mercato e lavoreremo per costruire un top team", ha detto Laporta. Che poi non ha chiuso le porte al possibile futuro arrivo di Haaland: "Tutto è possibile se si fanno le cose per bene. E sono sicuro che le faremo. I grandi giocatori tengono sempre in considerazione la possibilità di venire da noi". Parole che fanno tornare l'entusiasmo dalle parti del Camp Nou, dopo mesi difficili in campo e fuori.