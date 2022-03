Dominio Barça a Madrid: il Clasico finisce 0-4

REAL MADRID-BARCELLONA 0-4

29' Aubameyang, 38' Araujo, 47' Ferran Torres, 53' Aubameyang

Il Barcellona torna a dominare anche nel Clàsico contro il Real Madrid, ottenendo al Bernabeu il suo quinto successo consecutivo. Dominio blaugrana nella gara più attesa, la squadra di Xavi ottiene la quarta vittoria con 4 gol all'attivo nelle ultime cinque giornate di Liga. Un ritmo straordinario, per una squadra che è sulla strada giusta per ritornare grande. Travolto anche il Real Madrid di Carlo Ancelotti, che sta dominando il campionato e resta, nonostante la pesante sconfitta interna, con un rassicurante margine di 9 punti sul Siviglia secondo. Il Barcellona, invece, con questi tre punti consolida la sua posizione in zona Champions: terzo a quota 54, al pari dell'Atletico Madrid ma con una partita da recuperare contro il Rayo Vallecano. La quinta in classifica, che è il Betis, dista al momento quattro punti.