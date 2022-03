Real-Barça, il pronostico dei piloti di MotoGP

Un 'break' calcistico a Mandalika: i piloti si sono divertiti a fare un pronostico sul 'Clasico' Real Madrid-Barcellona, in programma domenica sera. Sarà 0-2 per Pol Espargaró, tifosissimo blaugrana: "Anche se sarà molto difficile, perché il Real è a un livello molto alto, ora, soprattutto dopo aver sconfitto il Psg... (grandi risate con il francese Fabio Quartararo, ndr). Brad Binder dice 2-1 per il Barça, ma senza particolari competenze...: "Se la guarderò, sarà la prima partita della mia vita", ammette il sudafricano della Red Bull. Marc Marquez prevede un pareggio. "Ovviamente farò il tifo per il Barcellona - spiega il catalano - ma bisogna sempre essere realistici: 1-1 non sarà un buon risultato per la Liga, perché siamo dietro in classifica, ma buono per il Clasico". Chiude Quartararo, che ha una teoria tutta sua: "Credo che il Real dovrebbe riposare un po' dopo l'impresa in Champions - ride il campione del mondo in carica - e penso che perderà 2-1".