In campo a Madrid, aspettando il Masters 1000 che sta per cominciare e che vedrà il suo ritorno in campo dopo 4 settimane di stop. In occasione di Real Madrid-Espanyol, Rafa Nadal è entrato in campo a pochi secondi dal calcio d’inizio dell’importante partita cha ha assegnato il titolo ai blancos. Per lui, grande tifoso del Real, una grande acclamazione da parte del pubblico. L'Atp LIVE su Sky fino all'8 maggio

REAL CAMPIONE DI SPAGNA