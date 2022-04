Vincendo 4-0 contro l'Espanyol al Bernabeu il Real Madrid ha conquistato il 35° campionato della sua storia: per i Blancos, ai quali bastava un punto, in rete Rodrygo (doppietta), Asensio e Benzema, al 42° gol in 42 gare stagionali. Record per Ancelotti, capace di vincere il titolo in tutti e 5 i top campionati europei. Adesso grande festa con i tifosi a Cibeles

Dominio Blanco

Un campionato dominato sin dall'inizio e conquistato aritmeticamente con ben quattro giornate di anticipo, come non gli accadeva addirittura dal 1990, per il Real Madrid, che nella gara contro l'Espanyol ha portato a termine un'opera iniziata la scorsa estate con il ritorno a Valdebebas di Carlo Ancelotti. Ad aprire la festa al Bernabeu è stato Rodrygo, che ha sbloccato il risultato poco dopo la mezz'ora e ha raddoppiato nel finale del primo tempo, mettendo in discesa la seconda parte della gara. Nella ripresa a chiudere i conti ci ha pensato Asensio, prima dell'immancabile firma di Benzema, preservato inizialmente in vista della semifinale di Champions contro il Manchester City. Entrato nel secondo tempo, Karim "The Dream" ha siglato nel finale il gol del definitivo 4-0 (su ennesimo assist di Vinicius) trovando la rete numero 42 in 42 presenze stagionali. Numeri straordinari per i Blancos, che in queste 34 giornate hanno conquistato 25 vittorie, 6 pareggi e appena 3 sconfitte, segnando 73 gol e subendone solo 29. In occasione della gara in programma la prossima settimana, il derby contro i rivali dell'Atletico al Wanda Metropolitano, il Real riceverà il pasillo d'onore, mentre nella capitale spagnola la festa è già iniziata: tantissimi i tifosi che si sono riversati in Plaza de Cibeles, dove storicamente si celebrano le vittorie della squadra.