"Ringrazio le persone che si sono preoccupate per me, ho il secondo e il terzo metatarso rotti". Carlos Akapo, centrocampista della Guinea Equatoriale costretto ad abbandonare il campo al 76' di Cadice-Real Madrid, penultimo turno di Liga, ha dato un aggiornamento sul proprio piede destro via Instagram. Il contrasto con Eden Hazard, entrato leggermente a gamba tesa ma alla ricerca del pallone e senza intenzione di fare male all'avversario (tanto che poi è stato solo ammonito) gli è costata un finale di stagione che si preannuncia da cardiopalma per i tifosi del Cadice, in piena lotta salvezza. Al termine della sfida con il Real, terminata 1-1, Akapo aveva pubblicato una foto del piede ferito. Qualche ora dopo il vedetto con tanto di radiografia pubblicata nelle stories di Instagram: doppia frattura, la sfida di domenica in casa dell'Alaves non potrà vederlo protagonista in campo.