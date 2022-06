15/18 ©Ansa

VINCENZO MONTELLA (Siviglia): 2017/18



Da dicembre ad aprile in Andalusia per l’allenatore che arrivava dalla stagione al Milan. Chiamato al posto di Berizzo, Montella fatica in campionato ma vola nelle coppe: finale raggiunta in Coppa del Re oltre ai quarti in Champions eliminando il Manchester United. Alle porte di maggio gli costano caro una sconfitta a Levante e una serie di nove partite senza vittorie (compreso lo 0-5 nella finale di Coppa del Re col Barcellona)