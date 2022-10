Ansia Spagna: Morata ko a 22 giorni dai Mondiali

L'attaccante è stato sostituito dopo 8 minuti per un infortunio alla caviglia destra, rimediato in uno scontro con Mamadou Mbaye. L'ex Juve è uscito dal campo sulle sue gambe, ma dolorante e preoccupato. La Spagna e il CT Luis Enrique attendono l'esito degli esami in vista dei Mondiali che inizieranno tra tre settimane

C'è l'allarme Morata per la Spagna a tre settimane dall'inizio dei Mondiali. L'attaccante dell'Atletico Madrid si è fatto male nel match contro il Cadiz, durato per lui appena otto minuti. Morata ha subito un colpo alla caviglia destra in un contatto con Mamadou Mbaye. L'ex Juventus è uscito dal terreno di gioco sulle sue gambe, accompagnato dal medico sociale dell'Atletico Madrid, ma è apparso dolorante e preoccupato. Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore per stabilire l'entità dell'infortunio. Un incidente di percorso per Morata a 25 giorni dall'esordio della Spagna ai Mondiali, fissato per mercoledì 23 novembre alle 17.00 contro la Costa Rica.