I campioni di Spagna in carica e l'attuale capolista si qualificano ai quarti di finale della coppa nazionale. Tutto facile per la squadra di Xavi, in goleada contro Ceuta, formazione di terza divisione. Segna anche l'ex milanista Kessie. Molti più problemi per gli uomini di Ancelotti a Villareal: sotto di due gol, realizzano una grande rimonta nella ripresa

Dopo la Supercoppa in Arabia Saudita, Real Madrid e Barcellona sono tornate a giocare in Spagna per gli ottavi di finale di Coppa del Re. Anche se, più precisamente, i catalani sono stati impegnati a Ceuta, un'enclave spagnola in territorio marocchino, oltre lo Stretto di Gibilterra. Lewandowski e compagni non hanno avuto problemi contro la squadra di casa, militante nella terza divisione spagnola e addirittura ultima in classifica. La doppietta dell'attaccante polacco, unita ai gol di Raphinha, Fati e Kessie, ha contribuito alla qualificazione dei blaugrana agli ottavi di finale.