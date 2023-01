Scambio Brozovic-Kessié? Come stanno le cose

Rimane in piedi l'idea di scambio tra Inter e Barcellona relativa a Brozovic e Kessié circolata in Spagna. Molto dipenderà dai catalani: qualora lasciassero chiaramente intendere all'ex Milan che non rientra più nei piani, allora si potrebbe andare avanti. Ma sarà fondamentale la volontà dei due giocatori. La trattativa potrebbe svilupparsi già nel mercato di gennaio, ma solo dopo la Supercoppa CALCIOMERCATO LIVE: TUTTE LE NEWS Condividi

Le voci in Spagna si rincorrono da giorni e, se si verificassero determinate condizioni, l'affare potrebbe entrare davvero nel vivo: l'idea di scambio tra Inter e Barcellona che riguarda Marcelo Brozovic e Franck Kessié rimane in piedi. I due club ne hanno parlato attraverso degli intermediari e al momento non ci sono stati sviluppi rilevanti, ma nelle prossime ore ci potrebbero essere delle novità e molto dipenderà soprattutto dai catalani.

La posizione dei due club Qualora il Barcellona lasciasse chiaramente intendere a Kessié che non rientra più nei piani del club, l'operazione potrebbe prendere corpo, con l'ex Milan che a quel punto potrebbe iniziare a valutare una possibile uscita. Se i blaugrana invece non dovessero seguire quest'ultima linea, non si farebbe nulla. L'Inter, nel caso della prima ipotesi, dovrebbe poi chiedere a Brozovic il suo punto di vista. Dunque diverrebbe fondamentale la volontà dei due giocatori. Se si verificassero le giuste condizioni, l'operazione potrebbe svilupparsi già nel mercato di gennaio, ma in ogni caso solo dopo la Supercoppa Italiana in programma mercoledì 18.

L'agente di Depay: "Nessuna trattativa con l'Inter" leggi anche Le parole dell'agente di Depay Se dunque può andare avanti l'idea di scambio tra Brozovic e Kessié, dopo le voci circolate sempre in Spagna è morta sul nascere l'idea relativa a una trattativa per il trasferimento di Depay all'Inter e Correa al Barça. A chiarirlo è stato l'agente dell'attaccante olandese, Sebastian Ledure, che ha parlato così a Sky Sport: "Non ci sono negoziazioni in corso per Depay all’Inter. Posso smentire questi rumours perché non è una possibilità che stiamo discutendo".