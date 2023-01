7 storie assurde dalle Coppe nazionali estere

Campionati fermi, si giocano le coppe nazionali: dal Barcellona in trasferta in Marocco in elicottero alle favole francesi dalla sesta divisione (la nostra Promozione): una ha eliminato un club di Ligue 1, l'altra sfiderà il Psg di Messi, Neymar e Mbappé. In FA Cup c'è anche la società di proprietà dell'attore Ryan Reynolds e una squadra famosa per una pubblicità sul latte degli anni Ottanta