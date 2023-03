Attraverso un comunicato, il club andaluso ha reso noto di aver chiesto la sospensione temporanea del campionato. Il motivo? Lo scorso 16 gennaio i gialloblù hanno pareggiato con l'Elche, 1-1 degli avversari in fuorigioco ma non rilevato né dalla terna arbitrale né dal Var. E così, dopo il primo ricorso senza sviluppi, il Cadice ha deciso di appellarsi al TAS di Losanna in attesa di un giudizio definitivo

Non bastava il caso che coinvolge il Barcellona in Spagna. Ad agitare la Liga sta contribuendo anche il Cadice, 16° a +2 sul Valencia terzultimo. Come reso noto dai gialloblù attraverso un comunicato, il club andaluso ha chiesto la "sospensione temporanea della Liga" al TAS di Losanna. Il motivo? Dobbiamo tornare allo scorso 16 gennaio, 1-1 casalingo contro l'Elche ultimo in classifica. Subito avanti con Ocampo, la squadra di Sergio si è vista raggiungere all'81' dal definitivo 1-1 segnato dall'ex romanista Ezequiel Ponce. E proprio il gol del pareggio sta scatenando da settimane le proteste dei gialloblù, che contestano un evidente fuorigioco in partenza del giocatore non rilevato né dalla terna arbitrale (il fischietto era Carlos del Cerro Grande) né dal Var. Il club si era già rivolto al Comité de Competicion chiedendo di ripetere gli ultimi nove minuti di gioco, partendo dall’annullamento del gol dell’Elche per offside. Ciò nonostante l’organo di riferimento si è detto incompetente in materia, motivazione che ha spinto il Cadice ad appellarsi al TAS chiedendo la sospensione temporanea del campionato in attesa di un giudizio definitivo sulla vicenda.