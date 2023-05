Poker nel derby, il Barça torna campione di Spagna

Quattro anni dopo l'ultima volta il Barcellona torna campione di Spagna. Prima vittoria con Xavi alla guida ed è un successo strameritato al termine di un campionato dominato fin dall'inizio e vinto con 4 giornate di anticipo, con i Blancos di Ancelotti a -14. L'aritmetica, infatti, è arrivata grazie al 4-2 nel derby con l'Espanyol, un'altra gara che non ha scalfito di un centimetro le certezze dei blaugrana, avanti di tre gol già all'intervallo.

La partita

Il Barça chiude la pratica nei primi minuti. Ne passano 11 quando Balde scappa via sulla sinistra e serve l'assist per il vantaggio firmato dal solito Lewandowski. Poco dopo il terzino decide di mettersi in proprio e va a inserirsi sul secondo palo per chiudere l'azione di Pedri e mettere dentro il bis. Per i padroni di casa non c'è nulla che giri per il verso giusto e prima dell'intervallo concedono una facile ripartenza a campo aperto agli avversari: per Lewandowski, sul passaggio di Raphinha, è un gioco da ragazzi siglare la doppietta che lo porta a quota 21 reti in Liga. A inizio ripresa trova la gioia personale anche Koundé che, di testa, cala il poker e dà il definitivo via alla festa nonostante le due reti dell'Espanyol nel finale ad opera di Puado e Joselu.