La squadra di Simeone, da poco sorteggiata negli ottavi di Champions contro l'Inter, manca la vittoria per la seconda partita di fila in campionato. Griezmann ne fa due ed eguaglia Aragones come bomber all time della storia del club, ma il Getafe recupera con due reti all'87' e al 93'. E al sesto di recupero ha sfiorato il clamoroso 3-4

