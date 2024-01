Cristian Totti, primogenito dello storico capitano della Roma ha rescisso il proprio contratto con il Frosinone (dove militava nella Primavera) per approdare al Rayo Vallecano. Il giovane attaccante ha già effettuato il primo allenamento con i nuovi compagni. A seguirlo dagli spalti c’era anche papà Francesco, piacevolmente accolto dai calciatori biancorossi, che non si sono lasciati sfuggire l’occasione di scattare delle foto con lui

Un Totti in Spagna. Non Francesco, ma Cristian. Il figlio dell'ex capitano della Roma infatti, come anche confermato da una storia su Instagram dal papà, è sbarcato a Madrid per giocare con i colori del Rayo Vallecano. L'attaccante classe 2005, dopo aver fatto tutta la trafila nelle giovanili a Trigoria e aver disputato la prima parte di questa stagione con la maglia del Frosinone Primavera allenato da Gregucci, è pronto a fare una nuova esperienza, la prima all'estero della sua giovane carriera ed è sbarcato in Spagna dove ha iniziato già ad allenarsi con la prima squadra che nel prossimo turno affronterà la Real Sociedad anche se lui dovrebbe essere utilizzato dalla seconda squadra