L'Atletico Madrid risponde all'Inter nel duello a distanza in vista dell'andata degli ottavi di finale di Champions League, in programma martedì alle ore 21 a San Siro. Dopo il netto 4-0 della squadra di Inzaghi rifilato alla Salerninata, è arrivato il 5-0 anche dei 'Colchoneros' al Metropolitano contro il Las Palmas nel match valido per il 25° turno della Liga. Con Morata ancora alle prese con l'infortunio al ginocchio, il Cholo Simeone ha regalato un turno di riposo ad Antoine Griezmann, tenuto in panchina per tutti i 90'. L'Atleti ha comunque trovato con facilità la via del gol, con le doppiette di Marcos Llorente al 15' e al 20', di Correa al 47' e al 62' e la chiusura all'87' di Depay. La squadra di Simeone ritrova così la vittoria in campionato dopo aver raccolto un solo punto nelle ultime due uscite e lo fa nel momento più importante, ad appena 72 ore dal big-match contro l'Inter. Nel pomeriggio in campo anche il Barcellona, prossima rivale in Champions del Napoli, contro il Celta Vigo.