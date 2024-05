approfondimento Navas ma non solo: i rinnovi ufficiali in Italia e in Europa

Decisione abbastanza sorprendente di Jesus Navas . Il giocatore spagnolo ha infatti deciso di rinnovare con il suo Siviglia fino al 31 dicembre 2024. Nessun addio al termine di questa stagione, dunque, con Navas che inoltre ha annunciato che lo stipendio che guadagnerà nei prossimi mesi sarà devoluto in beneficenza . "Il presidente del Siviglia José Carrasco e Jesus Navas – si legge dal comunicato del club – hanno concordato di rinnovare la leggenda del Siviglia fino al 31 dicembre 2024, quando il giocatore lascerà il campo per lavorare per il club nella posizione che desidera ".

Navas: "Non ho estato un secondo ad accettare il rinnovo"

"Non ho esitato un secondo ad accettare la proposta del presidente del mio Siviglia – ha spiegato Navas. Voglio andare in pensione qui, giocando per il mio Siviglia. Il mio desiderio è quello di continuare a giocare fino a dicembre. Poi mi ritirerò. Inoltre, i miei prossimi mesi da calciatore professionista non saranno retribuiti. Lo stipendio sarà infatti devoluto a una Fondazione. È una decisione ho voluto comunicare al club. Voglio che i tifosi conoscano tutti i dettagli e che ci sia trasparenza. So che stiamo vivendo momenti difficili, per questo è tempo di unirci per tornare a essere un Siviglia grande, forte, felice e che renda felici tutti".