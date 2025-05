Con la vittoria in casa dei rivali dell'Espanyol, il Barcellona ha vinto il suo 28° campionato. Al termine del match Flick ha "vietato" la festa in campo ai giocatori e li ha spinti verso gli spogliatoi. Ma perché lo ha fatto? Due anni fa il Barça vinse lo scudetto sempre in casa dell'Espanyol, con i tifosi di casa che fecero invasione mentre i calciatori blaugrana stavano festeggiando in campo: "Conoscevo la situazione e volevamo festeggiare dentro", ha dichiarato

