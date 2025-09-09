I blaugrana dovranno rimandare il ritorno al Camp Nou, non ancora pronto dopo i lavori di ristrutturazione. Indisponibile anche lo stadio a Montjuic, contro il Valencia giocheranno all'Estadio Johan Cruyff da 6 mila posti
Il Barcellona cambierà ancora una volta la sua casa per una settimana. Dopo aver giocato per una stagione al Montjuic, i blaugrana speravano finalmente di poter tornare al Camp Nou dopo la ristrutturazione, ma i lavori sono ancora in corso e l'inaugurazione del campo rinnovato dovrà essere rimandata. La squadra di Flick aveva giocato le prime tre giornate di campionato in trasferta proprio per dare modo di ultimare i lavori, ma i tempi evidentemente non sono stati rispettati. Motivo per cui il match contro il Valencia, in programma domenica alle 21., si giocherà all'Estadio Johan Cruyff, un impianto da 6 mila spettatori - decisamente meno rispetto a quelli cui sono abituati i giocatori catalani - e che solitamente ospita le gare del Barcellona B e della squadra femminile. In quest'occasione, infatti, non sarà possibile neanche utilizzare lo stadio al Montjuic, il quale non sarà agibile a causa di un concerto di Post Malone fissato per venerdì.
Il comunicato del Barcellona
La decisione è ormai presa, come confermato dal comunicato ufficiale del Barça, ma sono necessari ancora alcuni adattamenti richiesti dalla Liga per renderlo agibile definitivamente per l'incontro del campionato spagnolo: riguardano l’installazione delle telecamere VAR e una connessione in fibra ottica. "Il club sta lavorando intensamente per ottenere i permessi amministrativi necessari per l’apertura dello Spotify Camp Nou nelle prossime settimane - si legge nella nota ufficiale -. Per questo motivo, la partita si giocherà invece all’Estadi Johan Cruyff. L’FC Barcelona desidera ringraziare i suoi soci e tifosi per la comprensione e il supporto durante un processo così complesso ma emozionante come il ritorno al nuovo Camp Nou di Spotify". La vendita dei biglietti avverrà a estrazione tra i soci abbonati alla stagione che ne faranno richiesta.
