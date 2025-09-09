Il Barcellona cambierà ancora una volta la sua casa per una settimana. Dopo aver giocato per una stagione al Montjuic, i blaugrana speravano finalmente di poter tornare al Camp Nou dopo la ristrutturazione, ma i lavori sono ancora in corso e l'inaugurazione del campo rinnovato dovrà essere rimandata. La squadra di Flick aveva giocato le prime tre giornate di campionato in trasferta proprio per dare modo di ultimare i lavori, ma i tempi evidentemente non sono stati rispettati. Motivo per cui il match contro il Valencia, in programma domenica alle 21., si giocherà all'Estadio Johan Cruyff, un impianto da 6 mila spettatori - decisamente meno rispetto a quelli cui sono abituati i giocatori catalani - e che solitamente ospita le gare del Barcellona B e della squadra femminile. In quest'occasione, infatti, non sarà possibile neanche utilizzare lo stadio al Montjuic, il quale non sarà agibile a causa di un concerto di Post Malone fissato per venerdì.

