Lamine Yamal, passaporto perso dopo Turchia Spagna: rientro complicato

LA DISAVVENTURA
Un episodio spiacevole ha coinvolto Lamine Yamal dopo la goleada della Spagna contro la Turchia. Il calciatore del Barcellona non ha trovato infatti il suo passaporto al termine del match di qualificazioni ai Mondiali 2026 a Konya: problematico il suo ritorno in Spagna.

Un fastidioso contrattempo per Lamine Yamal, il fuoriclasse della Spagna, impegnato nelle qualificazioni mondiali. L'attaccante del Barcellona è stato protagonista infatti di un episodio spiacevole dopo la vittoria per 6-0 in trasferta contro la Turchia. Secondo i media locali, Yamal avrebbe perso il passaporto subito dopo la partita.

Il video, diffuso dal programma sportivo turco Beyaz Futbol, mostra lo spagnolo scendere dal pullman della nazionale, agitarsi nervosamente e frugare invano nella propria valigia, prima di rientrare negli spogliatoi accompagnato da Ferran Torres per un ultimo tentativo disperato di ritrovare il documento. Il calciatore ha poi lasciato lo stadio senza il passaporto. 

Sempre secondo quanto riportato dai media turchi, la federazione spagnola avrebbe subito contattato la polizia locale per far partire le ricerche del passaporto. Il sito turco Sozcu.com ipotizza che Yamal possa aver lasciato il paese con un jet privato ma non si hanno ulteriori notizie in merito. Non è chiaro se il calciatore sia rientrato in Spagna con i suoi compagni e dai suoi canali social non arrivano aggiornamenti.

Yamal, passaporto perso e rientro complicato

