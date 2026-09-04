Ancelotti, visita al Real Madrid: l'incontro con Mourinho e i 'suoi' ragazzi. FOTO
Carlo Ancelotti è tornato a Valdebebas, ma questa volta non da allenatore del Real Madrid. Una visita speciale del ct del Brasile per ritrovare vecchi giocatori, salutare Mourinho e tornare nei luoghi dove ha scritto pagine della storia del club. "Il Real Madrid è casa, è famiglia, è tutto. Ogni volta che gioca mi metto davanti alla TV", ha raccontato l'allenatore italiano a Realmadrid TV. Ecco le immagini più belle della sua giornata a Madrid
- 'Carletto' è tornato al La Ciudad Real Madrid, il centro sportivo dei blancos. Il commissario tecnico del Brasile, l'italiano ha approfittato della visita anche per ritrovare alcuni dei suoi ex giocatori come Vinicius, che allena in nazionale: "Sono qui in due vesti: come allenatore della Seleção e anche a titolo personale, per salutare e tornare in un luogo dove ho trascorso molto tempo. È stata una mattinata bellissima", ha detto a Realmadrid TV
- Immancabile l'incontro con José Mourinho, il nuovo allenatore del Rea Madrid. Ancelotti ha raccontato anche il loro rapporto: "Ci scambiamo idee e messaggi. Sono contento che sia qui, conosce molto bene questo club e farà benissimo"
- Ancelotti ha ritrovato tanti volti conosciuti durante i suoi anni a Madrid e ha incontrato in particolare i brasiliani del Real, tra cui Endrick, Rodrygo e Militao. Un'occasione importante anche in vista del suo nuovo lavoro con la Seleção e del processo di rinnovamento della nazionale brasiliana dopo la delusione al Mondiale
- Non poteva mancare la foto con Mbappé...
- L'allenatore italiano ha parlato anche dell'inizio di stagione della squadra di Mourinho: "Ha iniziato molto bene. Hanno avuto qualche difficoltà nella prima partita, ma poco a poco la squadra è migliorata". E sul futuro non ha dubbi: "Penso che sia ben preparata. Sarà una grande stagione per il Real Madrid"