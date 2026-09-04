Carlo Ancelotti è tornato a Valdebebas, ma questa volta non da allenatore del Real Madrid. Una visita speciale del ct del Brasile per ritrovare vecchi giocatori, salutare Mourinho e tornare nei luoghi dove ha scritto pagine della storia del club. "Il Real Madrid è casa, è famiglia, è tutto. Ogni volta che gioca mi metto davanti alla TV", ha raccontato l'allenatore italiano a Realmadrid TV. Ecco le immagini più belle della sua giornata a Madrid

IL NUOVO REAL MADRID DI MOURINHO