Mano dura del Giudice sportivo spagnolo contro Vinicius Junior: 4 giornate di squalifica a seguito dell’espulsione di sabato 10 ottobre contro il Villarreal in Liga. Vinicius salterà l’attesissimo Clàsico contro il Barcellona, in programma il 25 ottobre, e tornerà a disposizione di Mourinho in Liga solo il 22 novembre, dopo la pausa per le nazionali. Come si è arrivati a questa maxi squalifica per Vinicius? L’attaccante brasiliano del Real Madrid è stato sanzionato con 2 giornate di squalifica per aver violato l'articolo 130.2 del codice disciplinare, che si riferisce al comportamento violento lontano dal gioco. Al 72’ della partita tra Real e Villarreal, Vinicius aveva tirato i capelli del giocatore avversario Nathan Saliba, un episodio passato inizialmente inosservato ma evidenziato dal Var perché, al termine dell’azione, il Real era andato in gol. L’arbitro Díaz de Mera Escuderos, andava a rivedere al video tutta l’azione, notando la scorrettezza di Vinicius e annullando la rete, con conseguente rosso diretto al brasiliano. Le giornate di squalifica sono state 2 anziché 1 perché “il pallone non era contendibile”, come si legge nel dispositivo della sanzione. Le altre 2 giornate di squalifica sono state comminate per “attitudine aggressiva” e per aver violato l'articolo 127 del codice disciplinare, relativo alle violente proteste verso l'arbitro. Vinicius salterà quindi 4 partite: non ci sarà contro il Siviglia, al Camp Nou contro il Barcellona, a Santander e a Valencia. Non tornerà a giocare in Liga con il Madrid fino a dopo la sosta per le nazionali, ovvero alla 13ª giornata, contro il Celta. Più di un mese senza partite in Liga. Gli resta la Champions, quando sarà disponibile contro Lipsia e Aek. Ma soprattutto addio alla partita più attesa dell’anno, il Clàsico col Barcellona.