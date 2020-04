Psg, Sarabia: "Coronavirus? Stiamo discutendo sulla riduzione degli ingaggi"

L'emergenza Coronavirus sta purtroppo mettendo in seria difficoltà tutto il mondo e i vari club di calcio stanno discutendo sulla possibilità di tagliare gli stipendi dei propri dipendenti, per fronteggiare le difficoltà economiche causate da questo stop forzato. E' il caso anche del Paris Saint-Germain, come ha raccontato Pablo Sarabia a France Press. Il centrocampista spagnolo ha spiegato come sia in corso una discussione tra squadra e società per raggiungere un accordo: "I capitani ne stanno parlando con la dirigenza, proveremo a fare qualunque cosa per aiutare il PSG e in generale tutta la città di Parigi". Sarabia ha voluto poi mandare un messaggio a tutte le persone impegnate in questa dura battaglia: "Il nostro vero obiettivo comune in questo momento è quello di combattere la pandemia e sconfiggerla. Sarebbe la vera vittoria di questa stagione. Dobbiamo ringraziare i medici, gli operatori sanitari, gli agenti di polizia, i funzionari pubblici e tutte le altre persone che stanno combattendo in prima linea in tutto il mondo".