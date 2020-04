Coronavirus e crisi economica: in Argentina è intervenuto l'attuale allenatore del Gimnasia La Plata. "Tagliate il mio stipendio, non quello dei calciatori e degli altri dipendenti del club. Molti ne hanno bisogno per vivere", ha dichiarato Maradona ai microfoni di Olè

L'emergenza coronavirus ha purtroppo colpito ogni zona del mondo e ogni federazione sta valutando le contromisure da attuare durante questo stop forzato delle competizioni. È così anche in Argentina, dove si comincia a discutere su un'eventuale taglio degli stipendi per i calciatori. A tal proposito è intervenuto Diego Armando Maradona, allenatore del Gimnasia La Plata, ai microfoni di Olè: "Tagliate lo stipendio a me, ma non tagliate indistintamente quello di tutti i dipendenti. Molte persone ne hanno bisogno per vivere". Sul proprio futuro: "Spero di poter rimanere al Gimnasia, lo adoro. Ho una relazione straordinaria con tutti".