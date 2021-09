Cinque vittorie su cinque in Ligue 1, uno schiacciasassi con un Donnarumma in più. È finalmente arrivato l'esordio ufficiale dell’ex portiere del Milan, campione d’Europa con l’Italia, con la maglia del Psg. A distanza di 59 giorni dall’annuncio del trasferimento (era il 14 luglio), dopo essere rimasto in panchina nelle precedenti partite contro Brest e Reims, il 22enne Gigio ha giocato da titolare al Parco dei Principi contro la rivelazione Clermont. Tutto facile per la squadra di Pochettino, che lo ha preferito dall’inizio a Keylor Navas e ha applaudito la doppietta di Herrera prima dei gol di Mbappé e Gueye per il 4-0 finale. Un poker senza tante stelle in campo: tribuna per Messi, Di Maria e Paredes reduci dagli impegni con l’Argentina, assenti come Neymar e Sergio Ramos. Debutto con clean sheet per Donnarumma, impegnato quasi esclusivamente nel primo tempo: attento su Dossou, graziato da Hamel e aiutato dalla difesa sulle incursioni di Allevinah. Quanto basta per chiudere da imbattuto la sua prima volta con i parigini.