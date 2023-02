Senza Mbappé e Neymar ci pensano l'ex Inter Hakimi e Leo Messi (che prende anche due pali, uno direttamente da corner) a guidare la rimonta sul Tolosa. Vantaggio degli ospiti su una punizione che beffa Donnarumma sul palo scoperto dalla barriera, poi l'azzurro è decisivo con una parata in pieno recupero. Momentaneo +8 sul Marsiglia secondo in classifica

Il Psg vince ancora. Senza Neymar (out da una settimana) e Mbappé dopo la sua serata da incubo contro il Montpellier del turno precedente (due rigori sbagliati, un clamoroso errore a porta vuota e un infortunio nel giro di venti minuti), ma con Messi. Ci ha infatti pensato il campione del mondo argentino a risolvere la partita contro il Tolosa, che significa secondo successo di fila dopo un ko e un pari nelle precedenti due giornate. Il 2-1 segna quindi il momentaneo +8 sul Marsiglia secondo e +9 sul Lens terzo, entrambe impegnate nella domenica di campionato. Il vantaggio porta la firma del cecchino delle punizioni Branco van den Boomen (dal suo debutto nel club nel 2020-21 nessun giocatore ha segnato come lui su punizione diretta tra prima e seconda serie francese, 5 centri), che beffa Donnarumma sul palo non coperto dalla barriera (ma l'azzurro si riscatterà con una grande parata in pieno recupero al 93'). Poi la risposta di Hakimi a fine primo tempo, un golasso.