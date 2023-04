Ancora un ko per il Psg in campionato: dopo essere stato sconfitto dal Rennes prima della sosta, la squadra allenata da Galtier ha perso in casa anche contro il Lione. Decisiva la rete di Barcola nel secondo tempo. Ora Messi - fischiato dai suoi tifosi - e compagni hanno un vantaggio di 6 punti su Lens e Marsiglia

Il Paris Saint-Germain è stato battuto in casa, per la seconda volta consecutiva, dal Lione (1-0) in una serata in cui nulla ha funzionato, dalla difesa a Lionel Messi, fischiato già al momento della lettura delle formazioni. Ora l'undicesimo titolo in Ligue 1 è davvero in pericolo. Dominato dal Rennes (2-0) poco prima della sosta per le nazionali, il PSG ha mostrato ancora una volta tutte le sue debolezze del momento. Lens (secondo) e Marsiglia (terzo) distano solo sei lunghezze, che non sembrano più insormontabili dato che il Paris sta giocando male.

Gianluigi Donnarumma ha provocato un rigore falciando Alexandre Lacazette, dopo aver controllato male un pallone. Fortunatamente per il portiere italiano, l'unica punizione è stato il cartellino giallo: dal dischetto il capitano del Lione ha colpito il palo (39'). La rete decisiva l'ha realizzata Barcola, all'11' della ripresa, appostato sul secondo palo, con la difesa parigina che si è fatta sorprendere.