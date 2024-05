Nel recupero della 32^ giornata di Ligue 1 il Psg vince in casa del Nizza per 2-1. I campioni di Francia conquistato altri 3 punti grazie a Barcola e Zague. Inutile per il Nizza, aritmeticamente quinto e qualificato alla prossima Europa League, la rete di Cho al 32'

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT