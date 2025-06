Senza reti la sfida inaugurale del Mondiale per club, giocata nella notte all’Hard Rock Stadium di Miami tra l’Inter Miami di Messi e gli egiziani dell’Alhy. A salvare gli americani allenati da Mascherano è stato il portiere argentino Ustari, che nel primo tempo ha parato un rigore all’egiziano Trezeguet. Nel secondo tempo, è salito di livello Messi, vicino al gol. L’Inter Miami ha poi sprecato una grande occasione per andare in vantaggio nel recupero

