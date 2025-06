Tudor: "Ottimo risultato, l'inizio che volevamo. Ora vinciamo le prossime due"

Il percorso della Juventus al Mondiale per Club non poteva iniziare meglio: nella partita d'esordio i bianconeri hanno battuto 5-0 l'Al-Ain. Igor Tudor al termine del match: "Un ottimo risultato e una bella fiducia. Questo è stato l’inizio che volevamo. Questa squadra ha giocatori di qualità e calciatori interessanti. Mi è piaciuto il coraggio nell’andare a fare gol". Per il croato sono arrivati segnali positivi dall'attacco: doppietta di Kolo Muani e Conceição e gol anche per il turco Yildiz. Nella seconda partita del girone in programma il 22 giugno alle 18, la Juventus affronterà la squadra marocchina dello Wydad.