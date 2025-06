Chivu: "Ritrovare energie dopo mesi di battaglie"

Alla vigilia della seconda sfida del Mondiale per Club che vedrà l'Inter impegnata alle 21 contro i giapponesi dell'Urawa Red Diamonds è tornato a parlare in conferenza stampa Christian Chivu: "Veniamo da 9 mesi di battaglia dove si è giocato ogni tre giorni. Siamo alla continua ricerca delle giuste energie per affrontare le partite. Ci sono sei punti in palio, bisogna far di tutto per raggiungere l’obiettivo del passaggio del turno"

Appuntamento decisivo per l'Inter al Mondiale per Club. La sfida delle ore 21 contro i giapponese dell'Urawa Red Diamonds è di quelle da vincere per avere un futuro nel torneo. Dopo il pareggio in chiaroscuro all'esordio contro i messicani del Monterrey è tornato a parlare in conferenza stampa Christian Chivu: "Veniamo da nove mesi di battaglie e dobbiamo trovare le energie giuste per affrontare una squadra ordinata e pulita, sarà una partita difficile come le altre". L'allenatore nerazzurro ammette: "Contro il Monterrey abbiamo giocato una partita seria, provando a fare del nostro meglio con quello che avevamo. Dopo la partita abbiamo concesso 48 ore per riprendersi. Questo non è un ritiro estivo dove provi novità, ma i giocatori capiscono al volo". I giapponesi non sono avversari da sottovalutare e Chivu ci tiene a mettere i suoi in guardia: "L'Urawa è una squadra molto pulita con dentro scuola europea ed americana, Tatticamente sono molto ordinati e puliti tecnicamente. Hanno aggiunto anche un po' di esperienza europea che aumenta la qualità". Fra le possibili novità c'è Pio Esposito, grande rivelazione dell'ultima serie B con lo Spezia e attaccante in rampa di lancio: "Lui viene da due campionati molto importanti in cui è cresciuto fisicamente e lo vedo più maturo anche dal punto di vista umano e sportivo. Si è ripreso, ha fatto due allenamenti con noi e avremo la possibilità di vederlo dall'inizio o a partita in corso”.