Tudor: "Partite come queste fanno scuola"

L'allenatore della Juve dopo il ko col Real a SportMediaset: "Faccio i complimenti ai ragazzi, hanno seguito il piano contro una squadra di livello alto. In dieci hanno chiesto il cambio. Ora recuperiamo, risposiamoci e ripartiamo. Del mercato ne parleremo"

"Faccio i complimenti ai ragazzi, hanno seguito il piano contro una squadra di livello alto, abbiamo dato tutto. In dieci hanno chiesto il cambio, avrei voluto fare sostituzioni più offensive, ma partite come queste fanno scuola". È questo il commento di Igor Tudor dopo l'eliminazione della sua Juve dal Mondiale per Club contro il Real. "Ora recuperiamo, risposiamoci e ripartiamo" - ha aggiunto a SportMediaset.