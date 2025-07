Niente derby per la famiglia Bellingham nel quarto di finale del Mondiale per Club in programma sabato 5 luglio alle ore 22 italiane nel New Jersey tra Real e Dortmund. A causa della squalifica di Jobe, rimediata dopo l'ammonizione con il Monterrey, i due fratelli non si sfideranno. Kehl: "È frustrante per lui"

MONDIALE PER CLUB, IL TABELLONE DEI QUARTI DI FINALE