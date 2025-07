Il talento del Bayern - coinvolto in un tremendo infortunio in un fortuito scontro con Donnarumma (frattura del persone con 4/5 mesi di stop) - è tornato a parlare per la prima vola in un videomessaggio social: "Vi ringrazio per l'affetto, voglio dire che non c'è nessuno da incolpare per quanto accaduto, nel calcio cose così possono capitare"

Musiala torna a parlare dopo il tremendo infortunio in Psg-Bayern del Mondiale per Club. Lo fa con un videomessaggio social dove, di fatto, parla anche del fortuito intervento di Gigio Donnarumma che ne ha causato la frattura del perone con conseguenti quattro o cinque mesi di stop forzato: "Ciao a tutti, volevo ringraziarvi per l'affetto che ho ricevuto da tutti voi. Ha significato tanto per me. Voglio aggiungere che non c'è nessuno da incolpare per questo, cose così possono capitare nel calcio. L'operazione è andata bene, userò questo periodo di tempo per recuperare forza e stare di nuovo bene. Non vedo l'ora di rivedervi tutti".