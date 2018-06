Tabellino

Giappone (4-2-3-1): Kawashima 7; H. Sakai 6.5, Yoshida 6, Makino 6, Nagatomo 6; Yamaguchi 5, Shibasaki 5.5; G. Sakai 6, Okazaki 5.5 (47' Osako 5.5), Usami 5 (65' Inui 5.5); Muto 5.5 (82' Hasebe sv).

Ct. Nishino 5

Polonia (3-4-3): Fabianski 6.5; Bereszynski 6, Glik 6, Bednarek 6.5; Kurzawa 6 (79' Peszko sv), Krychowiak 6, Goralski 6, Jedrzejczyk 6; Zielinski 6 (79' Teodorczyk sv), Lewandowski 5.5, Grosicki 6.

Ct. Nawalka 6

Ammonito: Makino (G)

Giappone-Polonia è un match che si gioca su due campi: una linea immaginaria unisce Volgograd e Samara (dove si gioca Senegal-Colombia). Gli ultimi due match del girone H decretano il passaggio agli ottavi di Colombia e Giappone, ma che rischio per gli asiatici! Sconfitti dai polacchi, i Samurai devono ringraziare i Cafeteros, ma a condannare il Senegal non è soltanto il gol di Mina: saranno i cartellini gialli a rivelarsi decisivi.

Al fischio d'inizio delle due gare erano Giappone e Senegal le due nazionali virtualmente agli ottavi, con la consapevolezza che ogni passo falso avrebbe potuto stravolgere la classifica del raggruppamento. E il Giappone di passi falsi ne ha fatti. La Polonia, che affrontava questo impegno senza la possibilità di superare la fase a gironi, ha onorato l'ultimo appuntamento in Russia trovando la prima vittoria, dopo i due ko subiti da Senegal e Colombia. Primo tempo con poche occasioni (una per parte) con Kawashima che si mette in evidenza su un colpo di testa a fil di palo di Grosicki. Nella ripresa però la zampata di Bednarek è imparabile per il numero 1 giapponese. Il gol del colombiano Mina salva i Samurai, che hanno il solo merito di avere accumulato meno cartellini degli africani. La classifica del girone si chiude con la Colombia in testa a quota 6 punti; Giappone e Senegal ex aequo con 4, stessi gol fatti e stessi gol subiti: ma la disciplina premia i giapponesi.

