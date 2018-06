Il secondo gol di Mina in Russia è quello decisivo. La Colombia batte il Senegal e, con la vittoria della Polonia sul Giappone, si qualifica agli ottavi da prima del girone H. La nazionale africana esce dalla competizione per colpa dei cartellini gialli a sfavore rispetto al Giappone (6 contro 4), che si qualifica come secondo. Poche emozioni durante il primo tempo, tranne che per un calcio di rigore prima assegnato e poi revocato dal Var in favore della nazionale africana. Nel secondo tempo, tutt'altra musica. Prima il gol di Mina, poi il Senegal che prova a reagire tentando il tutto e per tutto fino all'ultimo minuto.

All'8', la prima azione interessante con il calcio di punizione assegnato al Senegal: Keita è sul punto della battuta, parte con il destro, ma Ospina blocca senza problemi. Quattro minuti dopo, rispondono gli avversari. Calcio di punizione per la Colombia: Quintero va col mancino, traiettoria velenosissima e deviazione in corner da parte del portiere del Senegal. Al 17', l'episodio più importante del primo tempo. Tutto nasce da un errore di Cuadrado che perde palla, Keita riparte e serve Mané, toccato in area da D. Sanchez. L'arbitro prima assegna il calcio di rigore, poi consulta il Var che revoca la sua decisione. Si riaparte dallo 0-0, con due nazionali molto bloccate, data l'importanza della posta in palio. Al 24' è pericolosissimo Falcao, con un colpo di testa su assist di Quintero. Il risultato cambia nel corso della ripresa con la primissima occasione in favore di Muriel: per fortuna c'è Koulibaly a salvare il Senegal. Al 74', l'episodio decisivo: assist da calcio d'angolo di Quintero, Mina stacca di testa e confeziona la rete della vittoria. Assalto del Senegal durante i minuti conclusivi, inutile per il verdetto finale. Nel gruppo H passano Colombia e Giappone (quest'ultimo a pari punti con la nazionale africana, ma favorito dalla regola dei cartellini). Fuori Senegal e Polonia.