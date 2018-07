Mondiali di Russia, le partite di oggi

Per la Croazia è il momento di confermarsi, per la Danimarca quello di provare a sorprendere ancora. Due squadre differenti per organico e obiettivi quelle che si affrontano nel quarto ottavo di finale di Russia 2018, ma entrambe decise a non sbagliare dopo una prima fase positiva. Lo è stata moltissimo quella della Croazia, vera rivelazione della prima parte del torneo e adesso seria candidata ad arrivare fino in fondo. Primo posto a punteggio pieno nel gruppo D per la Nazionale guidata da Dalic, che ha spazzato via senza troppi patemi d’animo Nigeria, Islanda e soprattutto Argentina. Memorabile la prestazione di Modric e compagni contro l’Albiceleste, battuta con un netto 3-0 nella seconda gara della fase a gironi. Per proseguire il proprio cammino nel torneo la Croazia dovrà però superare la Danimarca, che si è dimostrata solida nel gruppo C, classificandosi al secondo posto dietro la Francia grazie al successo sul Perù e ai pareggi con Australia e con gli stessi transalpini. Pronostico favorevole ai croati, che dovrebbero scendere in campo con la formazione migliore dopo il turnover effettuato nell’ultima gara contro l’Islanda: diversi anche gli ‘italiani’ in campo, nel suo consueto 4-2-3-1 Dalic dovrebbe schierare dal primo minuto Strinic, Brozovic, Perisic e Mandzukic. Schieramento a specchio anche per la Danimarca del CT Hareide, che per tentare il colpaccio contro gli avversari favoriti si dovrebbe affidare a Poulsen, Eriksen e Pione Sisto dietro all’unica punta Jorgensen. La vincente della sfida troverà nei quarti la squadra che avrà la meglio nell’altro ottavo di finale di giornata, quello tra Spagna e Russia.



Croazia-Danimarca si gioca al Nizhny Novgorod Stadium di Nizhny Novgorod, calcio d’inizio alle 20 italiane.