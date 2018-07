Ultima giornata degli ottavi di finale, si completa il tabellone dei quarti con le prime otto di Russia 2018. Dalla sfida tra Svezia e Svizzera uscirà certamente una sorpresa di questo Mondiale, con queste due Nazionali europee a giocarsi la possibilità di raggiungere un risultato importantissimo considerate le premesse iniziali. La Svezia, infatti, è riuscita a vincere sorprendentemente un girone comunque complicato, che vedeva come grandissima favorita la Germania. La Nazionale tedesca è stata l'unica a battere la squadra di Andersson, con la punizione di Kroos a ribaltare tutto in pieno recupero. Ma, nonostante questo risultato, la Svezia è arrivata prima nel girone, mentre la Germania è addirittura arrivata ultima. Gli svedesi, quindi, si sono confermati bestia nera per le grandi Nazionali del calcio europeo: dopo aver tolto il pass Mondiale all'Italia, hanno eliminato la Germania campione del mondo in carica già ai gironi. Per la Svezia, nelle restanti due gare, sono arrivate due vittorie. Gioco non proprio spumeggiante, ma grande disciplina tattica e organizzazione in fase difensiva. E' bastato un rigore di Granqvist nel secondo tempo per indirizzare la partita contro la Corea del Sud, contro il Messico è invece arrivato un convincente 3-0 con i gol di Augustinsson, Granqvist e l'autugol di Alvarez. Zero gol subiti e primo posto nel girone F. Che vale la sfida contro la Svizzera, che invece è arrivata seconda in un altro girone complicato. Con la favorita Brasile che, a differenza della Germania, ha rispettato il pronostico della vigilia. L'unica squadra a fermare la Seleçao è stata proprio la Svizzera, con l'1-1 della gara d'esordio: Steven Zuber ha risposto all'iniziale vantaggio di Philippe Coutinho. La gara decisiva, però, è stata quella con la Serbia, con la Svizzera capace di vincere e compiere il sorpasso in classifica. Eppure la gara si era messa male, con l'iniziale vantaggio serbo di Aleksandar Mitrovic. Nella ripresa, però, il ritorno svizzero, con il pareggio di Granit Xhaka e il gol decisivo nel recupero di Xherdan Shaqiri. Un gol che ha permesso alla Svizzera di giocare con tranquillità l'ultima gara con la Costa Rica: qualificazione ottenuta nonostante il 2-2 finale, grazie alla vittoria del Brasile per 2-0 sulla Serbia. Ora questo quarto di finale contro la Svezia, per giocarsi un posto nei quarti di finale contro la vincente di Colombia-Inghilterra.

Sarà l'ultima partita degli ottavi di finale, Colombia-Inghilterra chiuderà il quadro e decreterà l'ultima squadra qualificata ai quarti di finale. In quella che è forse la parte più favorevole di tabellone. Chi vince tra Colombia e Inghilterra, infatti, troverà la vincente di Svezia-Svizzera, in ogni caso non proprio un avversario irresistibile. Per poi incrociarsi, eventualmente, in semifinale con la vincente di Russia-Croazia. Per la Colombia un cammino in crescendo, iniziato con un risultato negativo contro il Giappone. Sconfitta per 1-2, in una gara fortemente condizionata dall'espulsione al 3' di Carlos Sanchez. Eppure la Colombia era riuscita a pareggiare con Quintero l'iniziale vantaggio di Shinji Kagawa, prima del gol vittoria nipponico con Osako. I Cafeteros, però, si sono presi il primo posto con due vittorie consecutive nelle successive due gare. Straordinario il 3-0 imposto alla Polonia, in una sfida da ultima spiaggia per entrambe: successo netto con i gol di Yerri Mina, Radamel Falcao e Juan Cuadrado. Nell'ultima partita contro il Senegal è bastato il gol di Yerri Mina per eliminare la Nazionale africana, prendersi il primo posto nel girone H e regalarsi questo ottavo di finale contro l'Inghilterra. Che invece, a questa sfida, ci è arrivata un po' per caso. La Nazionale di Southgate si è giocata contro il Belgio il primo posto nel girone nello scontro diretto di finale. In una partita che ha diviso, tra la volontà di continuare a vincere e la chance di scegliere il secondo posto per regalarsi una tabellone sulla carta più agevole. Fino all'eurogol di Januzaj l'Inghilterra sarebbe stata prima per i cartellini, poi tutto è cambiato con il Belgio ad andare nella parte di tabellone con tutte le big. Per l'Inghilterra, invece, una sfida complicata contro la Colombia agli ottavi e poi un cammino che potrebbe favorire la Nazionale di Southgate.