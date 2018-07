Talento con i piedi e... davanti la 'telecamera'. Neymar sta facendo ormai discutere da giorni - e potrebbe durare a lungo - per il doppio ruolo che spesso interpreta sul campo: quello di fuoriclasse e quello di attore. Sebbene il talento sia indiscutibile infatti, le attenzioni principali di queste settimane sono rivolte alle sceneggiate che compie sul terreno di gioco in occasione dei falli subiti. In pochi finora, fatta eccezione per il suo commissario tecnico e qualche altro elemento di stampo verdeoro, si sono schierati a sua difesa, nonostante le statistiche raccolte nelle prime quattro partite parlino di 23 scorrettezze incassate dall'attaccante del Psg. Un numero alto a priori, ma 'avvalorato' dal fatto che O'Ney sia arrivato a questa Coppa del Mondo reduce da un grave infortunio alla caviglia che lo ha tenuto ai box per circa 3 mesi. La paura di una ricaduta, unita al trauma subito dal numero 10 al Mondiale di quattro anni fa, quando un'entrata in ritardo di Zuniga sulla schiena gli costò la semifinale contro la Germania, potrebbe giustificare il suo comportamento. Fino a un certo punto. Uno studio fatto dall'emittente svizzera RTS Sport ha conteggiato il tempo passato per terra da Neymar in questa prima fase di torneo e il risultato non "favorisce" il calciatore 26enne. L'esterno della Seleçao è infatti rimasto sdraiato per ben 13 minuti e 50 secondi. una media di 207.5 secondi a match. Dopo aver trascorso varie fasi di gioco "in preda ai forti dolori" nella fase a gironi, O'Ney ha raggiunto il suo picco contro il Messico, restando a terra complessivamente per cinque minuti e mezzo. Chiaro che in questo caso abbia pesato il pestone - termine esagerato vista l'intensità - di Layun che ha portato l'attaccante a fermarsi per 180 secondi vicino la linea laterale per essere curato dallo staff medico.