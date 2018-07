Svezia-Inghilterra, quarto di finale di questa edizione dei Mondiali, è stata anche una sfida personale e fuori dal campo tra due grandi amici ed ex compagni di squadra, nonché due grandissimi (ex, in un caso) giocatori: David Beckham e Zlatan Ibrahimovic, in rappresentanza di Inghilterra e Svezia. I due sono stati infatti protagonisti di una scommessa, lanciata dallo svedese su Instagram, legata al risultato della partita. "Se vince l'Inghilterra ti offro una cena, dovunque tu voglia. Ma se vince la Svezia, devi accompagnarmi da Ikea a comprare tutto quello che voglio". Mai banale Ibra, neanche nelle scommesse: ma Beckham non era stato da meno, accettando e rilanciando: "Affare fatto, ma se vince l'Inghilterra ti voglio a Wembley ad assistere ad una partita dell'Inghilterra e a mangiare fish and chips all'intervallo".