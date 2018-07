Zlatan Ibrahimovic e David Beckham sarebbero stati protagonisti della sfida tra Inghilterra e Svezia, se si fosse giocata dieci anni fa, così come lo sono stati insieme con la maglia del Paris Saint-Germain. Quella di domani invece vede le due nazionali giocare per un posto in semifinale ai Mondiali di Russia. Un ottimo spunto, insomma, per lanciare una scommessa: via Instagram, Ibra ha sfidato Beckham. “Ehi David Beckham, se l'Inghilterra vince ti offro una cena ovunque tu voglia nel mondo, ma se a vincere è la Svezia mi comprerai tutto quello che voglio all'Ikea, ok?”. La risposta dell’ex centrocampista del Milan non si è fatta attendere: “Zlatan, se la Svezia vince ti porto di persona all'Ikea e ti compro tutto quello di cui avrai bisogno per la tua nuova casa a Los Angeles, ma quando poi l'Inghilterra vincerà, verrai a vedere una partita della nazionale a Wembley con la maglia della nazionale inglese addosso e ci gusteremo un bel fish and chips all'intervallo...”. Un motivo in più, insomma, per seguire un quarto di finale che sembra abbastanza indirizzato in favore degli inglesi, con la Svezia pronta ad un’altra clamorosa impresa.