Tradizionalmente, il Giappone è sempre stato legato a sport come il baseball e il kendo. Il motivo per cui il calcio è diventato improvvisamente popolare tra i ragazzi in età scolastica, è da ricondurre all'edizione dei Campionati mondiali under 20 del 1979. Si disputarono in Giappone, ed è da questo evento che Yoichi Takahashi trasse ispirazione per creare il suo manga. Creato nel 1981 dalle matite di Takahashi, Captain Tsubasa è diventato un anime lungo 128 episodi 3 anni dopo, e il 19 luglio 1986 è stato trasmesso per la prima volta in Italia col titolo di Holly e Benji.

Oliver Hutton, Benjamin Price, Tom Becker, Mark Lenders, Bruce Harper, Philip Callaghan, Julian Ross, Ed Warner, i gemelli Derrick con la loro catapulta infernale, e ancora Alan Crocker, Paul Diamond, Johnny Mason, Ted Carter, Bob Denver, Danny Mellow e Rob Denton: chi ha vissuto un'infanzia con loro non potrà trattenere l'emozione nel ricordare i loro nomi e le loro avventure.