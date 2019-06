All’ormai famosa partita contro la Nigeria, l’Argentina arriva dopo aver schiantato la Grecia con un 4-0 inequivocabile. La squadra di Basile mostra un calcio straordinario e, anche se è Batistuta il trascinatore della Selección con una tripletta, tutti i titoli sono per Diego. La finale persa a Roma quattro anni prima, i 15 mesi di squalifica per cocaina, le esperienze negative post Napoli, il sovrappeso pre-Mondiale: tutto dimenticato. Maradona gioca divinamente, come mai aveva fatto negli ultimi tre anni, ispira il gioco albiceleste e segna anche il gol del 3-0. Una rete splendida, arrivata con il suo leggendario sinistro che manda la palla all’incrocio dei pali al termine di un’azione corale. La partita era già chiusa, troppo superiore l’Argentina per essere impensierita dalla Grecia, ma la sua esultanza con l’urlo alla telecamera che stava trasmettendo al mondo intero la sua perla è tutt’ora nella memoria di tutti i tifosi. Anche nel match successivo, quello contro la Nigeria, i sudamericani dimostrano di essere tra i favoriti del torneo: finisce 2-1 con una doppietta di Caniggia e un’altra prova maiuscola di Maradona. Nessuno poteva prevedere che sarà anche l’ultima con la Diez dell’Argentina.

La positività

Al termine del match contro le Aquile nere, sono due i sorteggiati della Selección per il test antidoping: uno è Diego Maradona. In un primo momento, nessuno nota quell’infermiera che porta via l’ex attaccante del Napoli, col senno di poi, si capirà perché al Pibe viene riservata questa “marcatura”. Il Diez, infatti, risulta positivo ma non alla cocaina come qualche anno prima, le sostanze proibite presenti nelle analisi sono altre, tra queste l’efedrina. “Mi sento forte e ben preparato, è stato il lavoro a trasformarmi cosi, non una sostanza proibita e d’altronde non ho certo bisogno di stimolanti per aumentare il mio rendimento. Avevo giurato a mia moglie e alle mie bambine che non mi sarei più drogato e ora giuro sulle mie figlie di non aver preso nulla di quanto mi è stato addebitato. Nel calcio purtroppo c’è anche gente che fa schifo: non si tratta un uomo come mercanzia”, dice Maradona. Le controanalisi, però, non lasciano dubbi: Diego è dopato. “Ho sbagliato, è stata una leggerezza. Ma in questo Paese dove prendono tutte le droghe hanno incastrato me per una sostanza che non ti dà la forza nemmeno per fare un passo. Mi hanno usato quando serviva un personaggio da portare ai Mondiali. Poi hanno riempito gli stadi e io non servivo più. Anzi. Magari si aspettavano un Maradona grasso per far ridere la gente, invece hanno cominciato ad avere paura quando hanno visto come giocavo e come giocava l’Argentina. Saremmo arrivati in finale col Brasile e avremmo vinto noi”.